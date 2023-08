Harry Kane lascia il Tottenham e firma per il Bayern Monaco. Dopo una notte di riflessioni, l'attaccante inglese classe 1993 ha deciso di accettare la proposta del club inglese, che dalla sua cessione incasserà una cifra tra i 100 e i 120 milioni di euro, bonus compresi. Il migliore marcatore di tutti i tempi del Tottenham, con 213 reti in Premier League, è atteso in mattinata a Monaco di Baviera per le visite mediche, poi si trasferirà in Säbener Straße per firmare il contratto con il Bayern, che domani sarà impegnato nella Supercoppa di Germania contro il Lipsia. Secondo i media inglesi Kane guadagnerà circa 25 milioni di euro lordi all'anno.



SCELTA COMBATTUTA - Kane, che aveva il contratto in scadenza nel 2024 con gli Spurs, voleva prendere una decisione sul suo futuro prima dell'esordio in Premier League, previsto domenica contro il Brentford. Fino all'ultimo è stato indeciso, ha considerato la permanenza a Londra, ma la voglia di vincere trofei ha prevalso sulle ragioni di cuore. Sarà solo il secondo giocatore inglese a vestire la maglia del Bayern Monaco dopo Owen Hargreaves e Omar Richards.