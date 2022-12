Si è sbloccato: l'ha raggiunto la Francia ai quarti di finale dei Mondiali e il numero 9 dei Tre Leoni ha trovato alla quarta partita il suo, nato da un errore del Senegal in fase di controllo del pallone. Facile, per uno come lui, battere il portiere a tu per tu, ma la palla che entra in porta dopo un periodo di magra, per un attaccante, può significare molto più che una semplice rete. Capita a fagiolo, perché servirà il miglior Uragano per spazzare via la favoritissima Francia di Mbappé.Il ciclo diil contratto scade nel, la guida tecnica, Conte, non è salda al timone per via di un accordo ancora meno longevo (2023) eNon il Psg, che ha trattenuto Mbappé, non il Manchester City, che è andato dritto su Haaland, non il Real Madrid che punta ancora sul fresco Pallone d'Oro Benzema. Se c'è una squadra tra le top al mondo che ha bisogno di un attaccante, questa è quella di Nagelsmann,. La situazione è seguita con attenzione anche dall'Inter.Non c'è certo la Beneamata su Kane, niente fantamercato; è vero però che il Bayern, nel vagliare le alternative all'inglese, si è fatto piuttosto minaccioso sul profilo di, bomber del Borussia Monchengladbach che conta ben 10 gol in 15 partite di Bundesliga e che ha messo a referto un assist per Mbappé nel pomeriggio: lui conosce bene il campionato, non sarebbe una cattiva idea. Ma stando a quanto riporta la Bild, autorevole fonte tedesca,, con qualche squadra inglese sullo sfondo ma unaL'Inter vorrebbe anticipare tutti e portarlo a Milano, cosa non scontata., che arriverebbe alla corte di Inzaghi ben due anni dopo il tentativo naufragato a causa di un bruttissimo infortunio.