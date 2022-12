Perché un attaccante di 25 anni che fa 10 gol in 15 presenze di Bundesliga e può arrivare a parametro zero sarebbe senza dubbio un acquisto di grande livello tecnico ed economico. L’Inter si è mossa in anticipo, segue il figlio di Lilian da almeno 3 anni e ora ha deciso di entrare nella fase operativa. C’è di più:Marcus sta valutando diverse proposte dalla Premier League alla quale nelle ultime settimane si è aggiunto il Bayern Monaco con argomenti convincenti. E quando chiama il club campione di Germania è sempre difficile dire di no. Ausilio prosegue nel suo lavoro ai fianchi, convinto di poter arrivare al traguardo finale., al naturale decorrere dei termini contrattuali, e non a gennaio. Per l’Inter non cambiano i programmi: Thuram è il grande obiettivo per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi.