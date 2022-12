"Sono assolutamente distrutto. Abbiamo dato tutto, e tutto si è ridotto a un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilità".esprime su Instagram il suo dolore per l'eliminazione dal Mondiale, dopo aver sbagliato il rigore che poteva portare l'Inghilterra ai supplementari contro la Francia."Non ci si può nascondere, fa male e ci vorrà del tempo per superarlo, ma fa parte dello sport. Ora si tratta di usare l'esperienza per essere mentalmente e fisicamente più forti per la prossima sfida. Grazie per il supporto durante il torneo: significa molto".