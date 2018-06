Con la doppietta contro Panama, Harry Kane aggancia Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku in testa alla classifica cannonieri, andando pure lui a 4 gol, facendo un balzo in avanti anche nelle quote sul miglior bomber del torneo. Al momento CR7 è favoritissimo a 2,75 con il belga, mentre Kane, a 6,00, assieme a Diego Costa, è il primo inseguitore in lavagna. Infine una scommessa sulla possibilità che la punta del Tottenham trascini la sua nazionale a un trionfo che manca dal 1966: l'accoppiata Kane capocannoniere e Inghilterra campione del mondo si gioca a 33,00.