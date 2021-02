Un'occasione di mercato. E' quella che può diventare Kang-In Lee, stellina sudcoreana del Valencia, vicino a fare la valigia. Un'ipotesi che nelle ultime settimane sta diventando una preoccupante realtà per Los Chés, che per ora si sono visti rifiutare tutte le proposte di rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Un bel problema, che obbliga a pensare a un piano B:Sarebbe un colpo al cuore per il club spagnolo, che ha puntato su Kang In nel 2011, quando aveva 10 anni, dopo averlo ammirato in un provino.Kang In, infatti, è a tutti gli effetti un canterano. Che ha fatto le trafila nel settore giovanile, prima di esordire in prima squadra. Eppure, quando ha giocato, ha sempre fatto bene, come successo sabato scorso contro il Celta, sfida nel quale è stato il migliore in campo. Se le cose non dovessero cambiare a fine stagione l'idolo dei tifosi cambierà aria, per trovare spazio, per sentirsi protagonista.Tra i club più interessati al miglior giocatore del Mondiale under 20 del 2019, che al momento è in una posizione di stand by. Paratici osserva,. Il noto agente portoghese non solo è entrato nelle principali operazioni di mercato del Valencia degli ultimi anni,Che non ha nessuna intenzione di perdere Kang In a zero.