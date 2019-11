E' senza dubbio uno dei migliori centrocampisti in circolazione ​N’Golo Kanté. La sua crescita esponenziale sia con la maglia del Chelsea che con quella della nazionale francese ha attirato le attenzioni dei maggiori club europei. Tra questi è noto l'interesse del Psg che ha cercato l'ex Leicester in più sessioni di mercato trovando però sempre il rifiuto da parte del calciatore come lui stesso ha spiegato in un'intervista a ​Canal Football Club: "A volte non sappiamo dove vogliamo andare, ma sappiamo quello che abbiamo. Sapevo che stavo bene nel Chelsea. Non andare al Psg non fu nulla più che una scelta sportiva".