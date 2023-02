Che fine ha fatto N'Golo Kanté? E' una domanda che in Inghilterra si fanno molti, il centrocampista francese, per tanti anni contemporaneamente l'undicesimo e il dodicesimo uomo in campo, quest'anno non si è praticamente mai visto, tanto che nelle ultime settimane si sono addensate nuvole minacciose riguardo al suo futuro in Blues. Tutta colpa di un problema muscolare alla coscia rimediato a metà agosto nella sfida contro il Tottenham (una delle due partite giocate in stagione) che l'ha costretto ad operarsi e che dovrebbe lasciarlo ai box fino a "fine febbraio, inizio marzo", almeno a sentire Potter.



NIENTE RINNOVO - La scelta da parte del magnate Todd Boehly di investire massicciamente sul mercato ha messo alla porta molti dei giocatori che hanno scritto la storia recente del club, un discorso che potrebbe essere valido anche per l'ex Leicester, vincitore di due Premier League. Kanté non è una priorità per il Chelsea, che a oggi non gli ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Senza un accordo il francese campione del Mondo nel 2018, che a fine marzo festeggerà 32 anni, sarà libero di accasarsi in un altro club. Magari in Italia, dove ha diversi estimatori. L'ostacolo più grande è rappresentato dall'ingaggio, circa 17 milioni di euro lordi, ma un Kanté ritrovato farebbe comodo ancora a tante squadre.