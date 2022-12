Il Barcellona è fiducioso di poter ingaggiare Ngolo Kanté. Precisamente a parametro zero la prossima estate, quando il francese vedrà scadere il suo contratto col Chelsea. I blaugrana però, devono fare i conti con il Psg come rivela Sport: i francesi hanno effettuato un sondaggio, facendo così salire le richieste economiche della mezz'ala Campione del Mondo. Kanté è ai box da agosto per un infortunio alla coscia.