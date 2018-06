N'Golo Kanté, motorino del centrocampo della Francia, piace a tutte le big d'Europa, compresa la Juve dove è stato Massimiliano Allegri - come vi abbiamo raccontato su IlBianconero.com - a fare il suo nome in un vertice di mercato. Strapparlo al Chelsea sarà dura, ma il centrocampista ex Leicester, intervistato da Repubblica, ha lasciato intendere come abbia un certo gradimento per il calcio del nostro Paese: "Ho imparato molto dagli italiani - le sue parole -, mi hanno reso un giocatore più completo. Lo devo a Ranieri, ma naturalmente anche a Conte che al Chelsea ci ha fatto lezioni su lezioni di tattica".