Un consorzio guidato dal centrocampista del Chelsea N'Golo Kante è in trattative avanzate per acquisire il Royal Excelsior Virton, squadra di seconda divisione belga, secondo quanto riferito in Belgio. Kante dovrebbe firmare per Al-Ittihad in Arabia Saudita con un contratto del valore di circa 100 milioni di sterline all'anno.