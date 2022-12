Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Continua a non esserci pace per il rapper e imprenditore Kanye West, sempre più lontano dal mondo musicale che gli ha riconosciuto Grammy e riconoscimenti come innovatore per i suoi album.West da diverso tempo sta incappando in una serie di scivoloni che sembrano non avere fine: prima le minacce di morte all’ex di Kim Kardashian, Pete Davidson, poi le dichiarazioni antisemite che gli sono costate le partnership con brand rinomati come Balenciaga e Adidas.Anche i social network hanno preso le distanze dal rapper americano: prima Instagram e adesso Twitter hanno sospeso l’account di West per nuove dichiarazioni antisemite.Persino Elon Musk, amico dell'artista e proprietario del social dell'uccellino, non ha potuto nascondere sotto il tappeto i contenuti e le parole postate da West. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la condivisione di un'immagine raffigurante una svastica e una stella a sei punte che si sovrapponevano.Il fondatore di Tesla si è espresso così sulla vicenda: "Io ho fatto del mio meglio. Ciononostante, ha violato di nuovo le nostre regole contro l'incitamento alla violenza".Ma non è finita qui: ospitato nel podcast di Alex Jones, figura borderline al pari del rapper, West ha affermato in maniera serena che Hitler ha fatto anche cose buone: "Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler".West ha difeso i contributi alla scienza portati dal gerarca nazista così: "Hitler ha inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono".Secondo Adkronos le ultime dichiarazioni dell'artista sarebbero state giudicate eccessive anche da Parler, il social di estrema destra americana che West voleva acquistare. Per Parler Technologies: "La società ha concordato con Ye di mettere fine alla proposta di acquisto".