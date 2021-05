​Oltre 1 milione e 600 mila follower su instagram e collaborazioni con una moltitudine di marchi di moda. Kara Del Toro è la modella del futuro, nata e cresciuta nel suo lavoro grazie a Instagram e ha già definito il suo il "nuovo modo di fare la modella, più indipendente da giudizi e preconcetti". Ogni foto raccoglie piogge di like e commenti ed è già incredibilmente pronta per l'estate.



La tintarella ha dato i suoi frutti e con un fisico così continuerà a lasciare tutti a bocca aperta. Sulle spiagge USA non ci va con i calciatori anche se, come dichiarato in passato, "Diversi calciatori ci hanno provato con me scrivendomi messaggi sui social, ma poi si fermano li. Non fanno abbastanza...".



Noi nel frattempo ve la mostriamo nella nostra gallery.