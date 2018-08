Yann Karamoh è in attesa. Con la valigia pronta, perché l'arrivederci all'Inter può essere questione di ore ma non è ancora certo, scontato. Anzi: l'ala classe '98 è felice in nerazzurro, ma visti i cinque interpreti in rosa per due posti la scelta della società è stata di approvare il suo prestito al St Etienne, in Francia, casa per Karamoh che ritroverebbe un campionato a lui ben noto e lo spazio per mettersi in mostra. Non potendo cedere Candreva, l'Inter ha virato sul prestito secco di Karamoh con il via libera della dirigenza a questa operazione su cui c'è l'ok di tutte le parti in causa.



COSA SUCCEDE - Karamoh infatti ha accettato la destinazione a differenza di quanto fatto col Parma negli ultimi giorni del mercato italiano, una retromarcia amara per il ds crociato Faggiano che sperava nel colpo. Ma al momento dell'accordo definitivo col St Etienne, il francese e il suo entourage hanno fermato tutto: manca ancora l'intesa totale sul piano economico, ci sono dettagli da limare, Karamoh e il club francese hanno ancora bisogno di trattare. Lo hanno fatto per la serata di ieri e per tutta la notte, aspettando l'accordo che l'Inter ha già accettato per il prestito del suo giovane prospetto. Dentro o fuori quindi, Karamoh attende di essere accontentato dal St Etienne. E la cessione in prestito rimane in bilico: c'è il rischio che salti ancora.