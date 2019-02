Scoppia la grana Yann Karamoh ​al Bordeaux. L'ala di proprietà dell'Inter classe '98 da pochi minuti è fuori rosa temporaneamente: Yann stava avendo un buon rendimento in prestito al club francese, fino alle ultime settimane quando il suo rapporto con l'allenatore Eric Bedouet e alcuni componenti della squadra è diventato ingestibile. Il Bordeaux infatti prima non ha convocato Karamoh per la sfida (persa) col Marsiglia a causa di alcuni suoi comportamenti in gruppo decisamente fuori luogo; la replica tutt'altro che professionale del francese è stata postare sui social foto a Parigi dalla famiglia proprio durante la gara della sua squadra. Un comportamento ritenuto intollerabile dalla società.



FUORI ROSA - "Dopo il comportamento inappropriato e inaccettabile che il club non può tollerare, Yann Karamoh è stato escluso dalla rosa per un periodo provvisorio. Questa misura punitiva, in attesa della decisione definitiva da parte della società, permette di proteggere l'equilibrio del gruppo e il rispetto dei valori del club". Così il Bordeaux ha stroncato Karamoh, comunicato ufficiale sul sito e anche l'Inter si è informata in questi minuti per capire di più sugli atteggiamenti sbagliati dal giovane francese, in prestito secco fino a giugno al Bordeaux da cui rientrerà nella prossima estate.