Yann Karamoh, attaccante di proprietà dell'Inter e in prestito al Bordeaux, ha parlato del suo futuro nella conferenza stampa prima della gara con l'Amiens: "La settimana scorsa sono stato a Milano. Non sono in contatto con i dirigenti, che ovviamente stanno seguendo quello che sto facendo in campo essendo in prestito, sono più i miei genitori che si occupano di tutto. Al momento non mi occupo del mio futuro, sto bene qui e poi vedremo l'anno prossimo. Sono ancora del Caen, l'Inter deve riscattarmi a fine stagione, dopo vedremo".