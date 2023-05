Jesper Karlsson è uno dei giocatori più importanti nella rosa dell'Az Alkmaar che si giocherà questa sera la semifinale di andata della Conference League contro il West Ham. Gli olandesi anche grazie alle sue prestazioni hanno eliminato la Lazio nel torneo (3 gol e 1 assist per lui) e proprio la Lazio, insieme al Napoli, sono i club che vorrebbero portarlo in Serie A in estate. Intervistato da Goal.com l'esterno d'attacco classe 1998 ha confermato di essere pronto per il salto in Serie A.



LA CONFERENCE - “Il nostro segreto? Abbiamo un bel gruppo con molti giocatori giovani ma già affermati e giocatori più esperti. Questo crea un ottimo mix. Abbiamo tutti grande fame di vittoria e di crescita. Vogliamo tutti questo. I giocatori più esperti sono la colonna portante della nostra squadra”.



LA LAZIO - “È stato davvero bello per me. Queste sono le partite in cui voglio giocare e voglio dimostrare cosa so fare. Se guardiamo le statistiche, la Lazio è una delle squadre che subisce meno goal. Questo la dice lunga”.

“Zlatan è una brava persona. È gentile con tutti i giocatori giovani. È uno che alza il livello di tutta la squadra con il suo modo di essere e le sue qualità. Penso che sia un bene per tutta la nazionale, perché possiamo imparare molto da lui grazie alla sua esperienza”.“Mi sento davvero bene all’AZ. Gioco molte partite e sono in un ambiente piacevole. Sì, mi sento pronto al salto, ma in questo momento sono concentrato sull’AZ. Abbiamo ancora tante partite da giocare”.Il livello della Serie A sta crescendo? Penso sì. La Serie A è un campionato bello da guardare, cosa che faccio spesso. Lo trovo sempre più interessante perché ci sono molti giovani e alcune ali che mi piacciono molto, ad esempio nel Napoli e nel Milan. Ci sono belle squadre e grandi giocatori”.