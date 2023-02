Un gennaio intero con le valigie in mano, pronto a partire appena la Roma avesse dato il via libera. Rick Karsdorp ha vissuto mesi molto complicati, da quella sfida contro il Sassuolo del 9 novembre al termine della quale José Mourinho si scagliò in conferenza stampa contro di lui, pur senza citarlo apertamente. Da lì la situazione ambientale si è fatta sempre più pesante, il terzino olandese non si è presentato per la ripresa degli allenamenti e il caso all'interno del club sembrava giunto a un punto di non ritorno, un muro contro muro che si sarebbe potuto risolvere soltanto con la cessione dell'ex Feyenoord.



TREGUA CON MOU - Il mercato, però, non ha portato la soluzione che ci si aspettava. O meglio, quella che la Roma si aspettava. Le offerte arrivate sono state tutte per un prestito con diritto di riscatto, senza la certezza dell'addio definitivo di Karsdorp a fine stagione. E così sono state respinte al mittente, sia quelle più concrete arrivate dall'estero, come la proposta del Southampton, sia i timidi sondaggi arrivati dall'Italia, su tutti quello del Monza. Ora, a trattative chiuse e con davanti almeno tre mesi da vivere insieme, Mourinho e Karsdorp hanno deciso di ricompattassi, per il bene di tutte le parti in causa. Nei giorni scorsi l'agente dell'olandese aveva confermato come fosse tornare serenità nel rapporto con lo Special One, che nelle prossime partite tornerà a contare sul classe '95. Una tregua in un momento in cui il bene della Roma viene messo al primo posto.