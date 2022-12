E' finita tra Karsdorp e la Roma. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Salvatore Civale, l'avvocato che rappresenta il terzino olandese: "E' una storia nata da un atteggiamento un po' sbagliato di Mourinho. Definire traditore un giocatore è un qualcosa di pesante e la società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi, ritenendo più conveniente mantenere il silenzio. Non ci sono più gli estremi per una permanenza del ragazzo a Roma, il valore del cartellino è stato anche deprezzato. La rescissione del contratto? Non credo ci sia questo pericolo".