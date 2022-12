Roma e Juventus pensano di fare uno scambio a gennaio. Come riferisce gazzetta.it, il club giallorosso deve risolvere la questione legata a Karsdorp e i bianconeri cercano un terzino. La destinazione Torino sarebbe gradita all'olandese, ma la Juve per trovare un accordo dovrebbe accontentare la Roma e per adesso la missione non sembra così facile. A meno che non si riesca a trovare un punto d’incontro che possa dare beneficio a tutti: da qui un’idea che porterebbe ad uno scambio di prestiti. Rick alla corte di Allegri e Mattia De Sciglio da Mourinho.