La famiglia Karsdorp è pronta ad allargarsi. Una foto, pubblicata su Instagram, e la didascalia scritta dal terzino giallorosso ("Presto saremo in quattro") annunciano l'arrivo imminente del secondogenito per il calciatore di Mourinho, che dopo il largo successo in casa dell'Atalanta rincara la dose di felicità. La bellissima fidanzata Astrid Bell darà presto alla luce un altro figlio, intanto si gode la gravidanza insieme a Karsdorp e al loro primogenito.