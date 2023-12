Tra i giocatori che il Torino ha messo nel mirino in vista del mercato di gennaio c'è Panos Katseris, terzino che può giocare su entrambe le fasce di proprietà del Catanzaro. Sul giocatore, autore fino a questo momento di un'ottima stagione in Serie B, c'è però anche il forte interesse del Monza.



Per provare a strapparlo alla concorrenza il Torino è pronto a mettere sul piatto due giocatori come contropartite tecniche: Luca Gemello e Demba Seck. Entrambi hanno bisogno di giocare con maggiore continuità e potrebbero essere ceduti in prestito.