Un imprevisto che ha spaventato milioni di fan: è capitato a Katy Perry durante uno dei suoi concerti a Las Vegas. Da poco 38enne, la cantante è stata ripresa in un video mentre le si “blocca” un occhio. Nel filmato diventato subito virale su TikTok, la popstar perde il controllo della palpebra che le si chiude senza che riuscisse più a riaprirla, se non aiutandosi con le mani. Scene che hanno turbato i suoi tanti fan in tutto il mondo. Dalle ipotesi più gravi a quelle più semplici (si pensa che l’incidente sia dovuto alle ciglia finte), la cantante è stata travolta dai messaggi che si sinceravano delle sue condizioni.



Archiviato lo strano incidente, Katy ha potuto così festeggiare il suo compleanno e godersi la famiglia. Diventata mamma nell'estate del 2020, con una bimba avuta dalla relazione di con Orlando Bloom, la cantante e sex symbol continua a incantare i suoi 176 milioni di followers con foto e video da capogiro. Ecco la GALLERY .