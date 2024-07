Juventus, Huijsen a un passo dal Bournemouth: tutte le cifre. Ora palla al giocatore

ZUMAPRESS.com

Mettiamola così: si vede il segnale dell'ultimo giro di corsa, non c'è ancora una bandiera a scacchi ma di fatto è questione probabilmente di attesa. E di ultimi okay., e il centrale si sta pian piano convincendo ad accettare la corte del club di Premier League.. Ma si capirà con esattezza più avanti.L'obiettivo dellaè liberarsi del ragazzo il prima possibile, a costo anche di sacrificare qualcosina nelle intenzioni iniziali. Per capirci: alla ripresa degli allenamenti, lunedì, molto probabilmente sarà un'operazione chiusa. Cosa manca? L'impossibilità di fare qualcosina di più grande. Per capirci: ha aspettato fino all'ultimo chiamate più importanti, tipo ilche ha chiesto alla fine soltanto informazioni. Il giocatore voleva decisamente un passo in avanti, senza passare di nuovo dal "via". Probabilmente dovrà accontentarsi, anche perché la Juve è decisamente in pressing.

La cessione, ecco, entra adesso nel vivo. Le strade sono in discesa ed è arrivato l'okay pure alla percentuale sulla futura rivendita, che tutelerebbe lain caso di "esplosione". Del resto, il ragazzo si farà, pure se ha le spalle strette e un caratterino niente male. Da parte bianconera, è importante incassare per arrivare agli obiettivi principali: prima, il più vicino; poi toccherà a, per il quale contribuirà soprattutto l'addio di