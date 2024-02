Kayode può lasciare la Fiorentina: scartato dalla Juve, c'è già il prezzo

è la vittoria di Vincenzo Italiano. Tirato su dalla Primavera a inizio stagione dopo l'infortunio di Dodò, ha convinto tutti a suon di prestazioni positive e neanche l'arrivo di Faraoni a gennaio gli ha tolto il posto da titolare. Classe 2004, sulla fascia destra vola che è una bellezza e: ha iniziato l'azione servendo Nico Gonzalez sulla trequarti, e l'ha chiusa con un piattone potente sotto la traversa.- Fino a quattro anni fa giocava in Serie D nel Gozzano, oggi è un punto fermo della Fiorentina che si sta giocando la qualificazione in Europa. E in estate può diventare un uomo mercato: a ottobre scorso la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione, la società viola sa che in estate potrebbbe arrivare qualche club a bussare alla porta e ha voluto allungargli il contratto per non rischiare di perderlo a un prezzo di saldo.- Alcune società in Italia e all'estero lo stanno studiando da mesi,. I Gunners l'avevano giò visto in estate nell'Europeo Under 19 vinto da protagonista con la maglia dell'Italia. 1-0 al Portogallo in finale, gol decisivo di Kayode che due mesi debutta anche in Under 21.- Nato a Borgomanero in provincia di Novara, Kayode ha anche il passaporto nigeriano - per le origini dei genitori - ma in chiave nazionale ha fatto la sua scelta. Dopo aver fatto tutti gli step nelle varie Under Michael può essere uno dei protagonisti del nuovo ciclo di Spalletti, che l'aveva già convocato ma il terzino ha rinunciato per colpa di un infortunio.: "Mi dissero che non ero pronto fisicamente" racconterà dopo. Cinque anni dopo la musica è cambiata, Michael è titolare in Serie A e protagonista nell Fiorentina. Presto può esserlo anche sul mercato.