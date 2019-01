Il Milan e la Juventus al tavolo, a volte ritornano. Perché dopo l'operazione Higuain-Bonucci-Caldara della scorsa estate,, 6 mesi per dare spazio al gioiello classe 2000 dei bianconeri nel 4-4-2 di Gattuso e poi chissà, affrontare più avanti un eventuale discorso sull'acquisto a titolo definitivo. Idea natalizia del Diavolo che la Juve non ha digerito molto bene.. Perché non c'è volontà di aprire a situazioni pericolose in vista della prossima estate col rischio di perdere il giocatore, c'è un discorso rinnovo ancora da affrontare con l'agente Raiola ma soprattuttoe preferisce trattenerlo ancora. Insomma, la Juve ha sbattuto la porta e il Milan ha preso nota perché Kean adesso non si muove.- La risposta di Leonardo non si è fatta attendere e tocca il mercato dei giovani: accostato alla Juventus nei mesi scorsi e considerato un affare impostato, il giovane terzino sinistro del Monacoclasse 2000 è adesso. A scadenza di contratto, Mfomo non è più diretto alla Juve ma c'è stato il blitz del Diavolo: la chiusura dell'operazione a parametro zero è possibile già nei prossimi giorni, Leonardo è fiducioso e vuole bloccare Abenda Mfomo a breve giro per evitare sorprese. Perché tra Kean e Mfomo è anche un mercato classe... 2000.