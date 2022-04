L’attaccante classe 2000 ha deluso ampiamente le aspettative della Juve e di Allegri in primis. Il quale medita, però, di concedergli un’ulteriore grande chance per provare a cambiare il finale della sua storia in bianconero.Moise scalda i motori e vuole mettersi alle spalle le critiche e i cattivi pensieri nella sfida contro i ragazzi di Italiano. D’altronde il suo Il suo bottino stagionale in tutte le competizioni, ad oggi, parla di 35 presenze, 5 gol e 2 assist. Niente di eccezionale, anzi.Un occhio al presente con la possibilità di vincere un trofeo importante come la coppa Italia, e un altro al futuro che la vedrà sicura protagonista sul mercato. Perché la Juve sta già lavorando alacremente su diverse piste per costruire una squadra giovane, di talento e, se possibile, con una forte presenza di giocatori italiani. I. Già la scorsa estate Cherubini ci provò per l’attaccante della Nazionale ma fu costretto a ‘ripiegare’ su Kean perché era più facile da raggiungere essendo stato messo in vendita dall’Everton. Ora i tempi sono diversi e il club bianconero vuole portare a termine un’idea nata sette mesi fa.Per la felicità del ragazzo e della Vecchia Signora che potrebbe risparmiare ben 30 milioni di euro.