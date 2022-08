Neppure in panchina, nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio ufficiale della stagione. Moise Kean è finito in tribuna nella sfida tra Juventus e Atletico Madrid. "Motivi disciplinari" la spiegazione ufficiale, perché l'attaccante si è presentato in ritardo alla convocazione della squadra per la partita. Un episodio che potrebbe cambiare lo scenario anche di mercato dell'attaccante classe 2000, dopo i sondaggi delle scorse settimane di club di Premier League e il tentativo della Juve di inserirlo in qualche operazione con il Paris Saint-Germain.