Il salto di qualità.Un traguardo ancora lontano, ma per età e soprattutto per le prestazioni l'attaccante classe 2000 è sulla buona strada. Dopo la parentesi buia di Liverpool, sponda Everton, Kean al Paris Saint-Germain è rinato:, tra questi quello splendido di sabato contro il Montpellier, fondamentale per conservare la vetta della classifica, a +2 su Lione e Lille.La sua esplosione, il suo impatto sul mondo pariginoLa trattativa, all'epoca non andò in porto, a differenza di quanto successo lo scorso settembre: prestito dall'Everton fino a giugno, con possibilità di parlarne a fine stagione.ma è chiaro che molto dipenderà dall'offerta. Nell'accordo non c'è un diritto di riscatto, se il Psg vuole trattenerlo dovrà mettere sul tavolo tanti soldi.Lo sa bene anche la Juventus, che(più 2,5 di bonus), e ora è pronta a tornare sui suoi passi. In estate Paratici provò a riportarlo a Torino, senza riuscirci, nel 2021 farà un nuovo tentativo. Non a gennaio, perché Kean quest'anno ha già vestito le maglie di Everton e Psg, ma a giugno.Che vuole godersi al massimo l'esperienza parigina, per vincere titoli, per convincere Mancini a portarlo all'Europeo.