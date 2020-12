ha benedetto i colpi di testa di McKennie e Bonucci per vincere la resistenza di un Torino dimostratosi più ostico del previsto, maL'ennesima prova abulica di Dybala ha finito per trascinare a fondo anche un Cristiano Ronaldo in giornata no e certificato l'esistenza di una lacuna non di poco conto nell'organico bianconero.- dopo aver salutato Higuain -Del resto i numeri parlano chiaro fino a questo punto della stagione:, lasciando le briciole ai propri compagni e in particolare a quelli del reparto offensivo. Ma questo è un discorso che va oltre le statistiche e che scivola nella tattica e nelledei calciatori: quelle. Senza Morata, gli ultimi 16 metri di campo in zona offensiva rimangono pericolosamente sguarniti in casa Juventus e, se Ronaldo non si inventa una giocata estemporanea come la conclusione dalla distanza, la pericolosità della manovra della formazione di Pirlo ne risente drammaticamente.e colmare una lacuna, con Paratici che dovrà essere bravo a cogliere un'eventuale occasione pur non potendo disporre di un grande budget.Da una parte le richieste del Napoli (non meno di 18 milioni di euro), dall'altra il protagonismo che Lampard è pronto a restituire al francese dopo i recenti exploit possono rappresentare degli ostacoli, ma impongono quanto meno una riflessione interna. Senza un vero nove, questa Juve fa fatica.