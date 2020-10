20 & 234 - Moise #Kean is the youngest ever Italian player to score on his very first Champions League start (20y 243d), overtaking Alessandro Del Piero (20y 308d). Foal.#UCL — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 28, 2020

. Con laaveva messo insieme 66 minuti complessivi, non partendo mai titolare. L'ultima volta in bianconero,lo aveva buttato nella mischia contro l'Ajax, nei quarti di finale di aprile 2019, con una qualificazione da riacciuffare per i capelli. Oggi, Moise, alla prima da titolare nella massima competizione europea per club, si è preso il suo spazio nel Paris Saint-Germain: doppietta decisiva contro il, quattro gol in 4 giorni, il 18 ex Everton sta lasciando il segno.- In prestito dai Toffees, cercato proprio dallain estate, con la Vecchia Signora che voleva un giovin centravanti, nelle ultime ore di mercato si è trasferito a Parigi: doppietta col Dijon il 24 ottobre (alla sua seconda presenza in Ligue 1), doppietta oggi in Europa. Un inizio da sogno, sfruttando il ko di Mauro, fuori per problemi al ginocchio, e provando a riprendersi il tempo perso in Inghilterra.Nella sua notte, Moise Kean si prende anche, superando una leggenda come Alessandroe diventando il calciatore italiano più giovane a. 20 anni e 234 giorni rispetto a 20 anni e 308 giorni. Un segnale importante per Roberto Mancini, che ha sempre convocato e protetto l'ex Juve, e per la Nazionale; un segnale importante per il calcio italiano; un segnale importante per sé stesso: Moise Kean vuole riprendersi tutto.@AngeTaglieri88