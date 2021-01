La stagione 2020/21 delnon è stata sicuramente avara di emozioni. Protagonista di uno dei girone dipiù divertente e combattuto, il cambio inatteso di allenatore con il passaggio dasenza che ci fossero sentori di esonero e una Ligue 1 che, per la prima volta dopo tanti anni vede i parigini praticamente in vetta alla classifica (2° a -1) ma con due rivali agguerrite come Lione e Lille che se la giocano alla pari. Poi gli infortuni (Neymar su tutti), i casi covid e qualche inciampo e qualche pareggio di troppo, ma con un unico comune denominatore:, arrivato a Parigi nelle ultime battute del mercato "estivo" in prestito secco dall'Everton.In un attacco che può vantare gioielli come Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria e perfino Sarabia,secondo per numero di reti segnate al solo campione del mondo francese, ma più importante per continuità.con 9 segnati in Ligue 1 e 2 (con un assist) in Champions.Un rendimento e un ambientamento in rosa che è stato certificato dallo stesso attaccante italiano, che in una recente intervista ha ribadito l'ottima intesa con i compagni "Con Neymar e Mbappé c'è intesa, posso imparare tanto""​Sta vivendo una grande esperienza. Segna tanti gol, sta dimostrando le sue qualità.dobbiamo prendere in considerazione quello che vuole, perché i giocatori sono umani. Se vorrà tornare, saremo felici di riaverlo, ma dobbiamo parlarne".Il Paris Saint Germain è soddisfatto di lui, come non esserlo del resto, ma lo ha ottenuto soltanto in prestito secco e la valutazione che ne fa l'Everton non scende dai 30 milioni con cui l'ha comprato dalla Juventus (a cui i Toffees potrebbero dover versare alti 5 milioni con il raggiungimento di determinati bonus sportivi). Proprio lala scorsa estate ha provato a fare di tutto per riportarlo in bianconero come quarta punta (proprio quella che manca oggi) salvo poi arrendersi davanti all'impossibilità di allargare il proprio monte ingaggi.E in un periodo in cui la crisi economica nel mondo del pallone impone grandi ragionamenti sugli investimenti, il colpo Kean fa comunque gola a tutti.