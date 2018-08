Se non si tratta di un indizio chiaro, poco ci manca. A due giorni dall'esordio in Ligue 1 sul campo del Nantes, Keita Baldé non ha partecipato alla seduta di allenamento di oggi col resto della squadra; l'attaccante senegalese classe 1995 è oggetto di una trattativa che prosegue con l'Inter, una trattativa nella quale potrebbe entrare anche il cartellino di Antonio Candreva ma che va avanti a prescindere da quella che sarà la decisione finale del numero 87 nerazzurro.



Pur non risultando tra i calciatori infortunati, Keita si è allenato a parte con i vari Touré, Pellegri e Traore, tutti giocatori che stanno seguendo i rispettivi programmi di recupero. Un segnale forte sul fatto che anche l'allenatore monegasco Leonardo Jardim ha già iniziato a fare a meno dell'ex attaccante della Lazio, acquistato la scorsa estate per 30 milioni di euro ma reduce da una stagione molto al di sotto delle aspettative con soli 8 gol realizzati in 33 partite. Con un anno di ritardo, Keita è pronto a vestirsi di nerazzurro, con la formula obbligata del prestito con diritto di riscatto.