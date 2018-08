L'Inter continua a sognare Luka Modric, centrocampista del Real Madrid che ha già un accordo coi nerazzurri. Decisivo sarà l'incontro di domani con Florentino Perez. E pensare che il croato poteva essere un calciatore nerazzurro già nel 2009, come ricorda il Corriere dello Sport: l'allora dt Marco Branca andò a bussare alla porta del Tottenham per capire la situazione intorno a Modric, ai tempi extracomunitario, ma la proprietà degli Spurs decise di non cederlo. E l'Inter prese Sneijder.