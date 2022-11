Squalificato per doping fino al 5 dicembre, Keita Balde ha dovuto rinunciare anche al Mondiale con la maglia del Senegal. L'ex attaccante di Lazio Inter e Cagliari, però, guarda in avanti e sui canali social scrive: "Oggi non c’è spazio per la tristezza nella mia testa e nel mio cuore.



La gioia di vedere il mio Paese rappresentato al Mondiale da questi fantastici 26 ragazzi e da questa delegazione che sono per me come una famiglia, è molto più grande di tutto il resto.



Il Senegal per me significa felicità, umiltà, gioia di vivere, sacrificio, famiglia. Il Senegal è casa mia. Nelle prossime settimane il mio cuore sarà a casa, insieme ai ragazzi, in Qatar.



Mi sentirò il 27esimo giocatore del gruppo, ma soprattutto sarò il 1º tifoso di questi colori, fiero e orgoglioso di vedere la squadra campione d’Africa lottare in campo per questo grande Paese.



Desidero ringraziare l’allenatore Aliou Cissè e la Federazione Senegalese per la vicinanza e il supporto che mi hanno dimostrato in questo momento particolare, facendomi sentire ogni giorno parte integrante della Nazionale.



Un grazie enorme anche al mio club, lo Spartak Mosca, che non mi ha mai fatto mancare il suo pieno sostegno per tornare presto a disposizione nelle migliori condizioni".