Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante argentino, Mario Kempes, ha espresso la propria opinione sui due connazzionali che giocano in italia, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, e quello della Juventus, Paulo Dybala. Questo uno stralcio della sua intervista.



Kempes, si aspettava la rinascita improvvisa del Toro?

«Rinascita? Qualcuno dubitava davvero di Lautaro? Io ero sicuro che sarebbe tornato al suo livello subito perché appartiene a una razza particolare, quella dei veri goleador...».



E in che cosa li riconosce?

«Non solo dai gol, ma dall’atteggiamento, dal modo in cui sono guardati dagli altri: i compagni sanno che ci sono e che, prima o poi, ci penseranno loro».



E all’altro argentino, Paulo Dybala, cosa consiglierebbe in questi giorni difficili?

«Dybala è nato all’Instituto di Cordoba come me, in uno stadio che ha preso il mio nome... Ora pensi con la sua testa: sentirà tante voci attorno, ma la decisione è sua. Se sente di poter ancora fare la differenza a Torino, allora farà bene a rinnovare a prescindere dai soldi. Se invece avesse percepito di non essere più così “voluto”, allora dovrebbe guardarsi attorno per davvero, senza precludersi niente».



Neanche l’Inter, eterna avversaria dei bianconeri?

«Neanche l’Inter, certo. Anzi a Milano farebbe una grande coppia proprio con Lautaro. Ho visto il caos dopo che Vlahovic dalla Fiorentina è andato alla Juve, ma un giocatore ha diritto sempre di scegliere il meglio per sé».