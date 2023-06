Kendall Jenner è una delle più famose modelle al mondo e no, non per i labili legami con il calcio con Juventus e PSG che l'hanno vista diverse esporsi con indosso il merchandising delle due società.



Una delle eredi dell'impero dei Kardashian era fino a poco tempo fa una delle single più ricercate d'America. Poco tempo fa, perché ora il suo cuore è tornato a battere per qualcuno. Dopo la rottura con il cestista NBA Devin Booker, Kendall si è infatti legata, anche se non ufficialmente, alla star mondiale della musica Bad Bunny.



Eccola nella nostra gallery in tutto il suo splendore.