Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy hanno scelto la Grecia. Vacanze e relax sull'isola di Ios per la coppia, tra piscina, spiaggia e mare. "Parlami della vacanza perfetta" scrive sui social l'influencer, coinvolta recentemente dall'amica cantante Giulia Penna nella realizzazione dell'ultimo singolo 'Due notti a Barcellona'.



Giorni di relax quindi anche per El Shaarawy prima di mettere nero su bianco l'accordo per il rinnovo con la Roma, fino al 2025 opzione sul terzo anno e stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione.