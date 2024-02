Kent-Lazio, è fatta: chi è il nuovo esterno di Sarri, bandiera dei Rangers odiata dai tifosi Celtic

ADG

La Lazio batte un colpo in extremis, il primo e ultimo di questa sessione invernale di calciomercato: accordo verbale per l'arrivo di Ryan Kent, esterno scozzese classe 1996, in arrivo dal Fenerbahce. L'ex bandiera dei Rangers Glasgow arriva in prestito con diritto di riscatto: ora le parti sono a lavoro sui contratti, per consentire a Sarri di avere il rinforzo offensivo richiesto, anche in vista della scadenza di contratto di Felipe Anderson a giugno, con la Juve interessata al brasiliano



CHI E' KENT - Ryan Kent, 28 anni, è un esterno sinistro molto veloce, abile con entrambi i piedi: di nazionalità inglese, cresce nelle giovanili del Liverpool, dove conosce colui che diventerà il suo mentore, ovvero il capitano dei Reds Steven Gerrard. Non esordisce mai con il club della Mersey, che lo gira in prestito prima al Coventry e poi al Barnsley, prima della non fortunata esperienza in Bundesliga, con la maglia del Friburgo. In Inghilterra gioca anche con la maglia del Bristol City, ma è in Scozia che si afferma definitivamente, scelto proprio dall'ex tecnico dei Rangers Glasgow, Gerrard appunto: in cinque stagioni diventa una vera e propria bandiera dei protestanti di Glasgow, realizzando 28 gol in 140 presenze e vincendo uno storico campionato scozzese, il primo dopo il fallimento del club, oltre a una coppa nazionale.



IL PUGNO A BROWN - Diventa inoltre un idolo dei tifosi dei blu, dopo un Old Firm, derby contro il Celtic, disputato da protagonista: colpisce infatti con un pugno l'avversario Scott Brown, storico capitano dei cattolici, senza venire sanzionato dall'arbitro nonostante il folle gesto. Animo pugnace e fumantino, ora toccherà a Sarri saperlo gestire.