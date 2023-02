Franck Kessie allontana il mercato e il ritorno in Italia. L'ex centrocampista del Milan sembra aver finalmente superato il lungo e complicato processo di adattamento al calcio di Xavi e sta diventando, col passare delle settimane, un protagonista sempre più centrale nelle rotazioni del Barcellona, capolista della Liga. Due presenze da titolare consecutive per il calciatore ivoriano, che durante l'ultima finestra di mercato è stato ripetutamente accostato all'Inter del grande amico Calhanoglu nell'ambito di un'operazione che porterebbe il nerazzurro Brozovic a trasferirsi in Spagna.



Voci, rumors e per ora soltanto suggestioni, perché dopo un impatto non facile con un nuovo campionato Kessie sta confermando coi fatti e con le prestazioni di essere sempre più una pedina preziosa per la formazione blaugrana, con la quale ha firmato la scorsa estate un contratto fino a giugno 2026. E' certamente prematuro lasciarsi andare a conclusioni affrettate, ma l'ex Milan ed il suo entourage sono estremamente determinati a vincere la personale sfida che si sono dati quando hanno accettato di lasciare l'Italia e la Serie A dopo 7 anni, da parametro zero, per accasarsi in uno dei club più prestigiosi al mondo.



