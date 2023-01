Nei prossimi giorni l'agente di Kessie incontrerà il Barcellona per conoscere la posizione del centrocampista in merito ad un possibile passaggio all'Inter. Lo rivela Sport: l'ex Milan si è detto finora sempre riluttante, voglioso di ottenere più minutaggio in Catalogna. In casa Barcellona invece si respira una profonda divisione sul tema: da una parte c'è chi dice che Kessie non è adatto al gioco di Xavi, dall'altra chi reputa che l'ivoriano possa avere più spazio in questa seconda parte di stagione.