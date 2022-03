Siamo di fronte agli ultimi metri della corsa, il Barcellona vede il traguardo avvicinarsi: Franck Kessié è ormai lì ad un passo. Ieri nuovi contatti tra George Atangana, agente del calciatore, e la dirigenza blaugrana. Non c’è ancora niente di firmato, ma si sistemano i dettagli e già questo basta a spiegare quanto ormai il Barcellona sia avanti. Battuta, ormai, la concorrenza dei club di Premier, che pure avevano proposto ingaggi più convenienti.



LA TELEFONATA DI XAVI - Fin da subito Kessié ha espresso la propria preferenza verso il Barcellona, troppo forte il fascino e il richiamo di un club leggendario. A rompere definitivamente ogni indugio, anche la telefonata di Xavi, centrocampista immenso in passato e allenatore dei catalani oggi, che gli ha spiegato come sarà assolutamente centrale nei suoi piani di gioco. Kessié non ha esitato a dirgli di sì. I contatti proseguiranno oggi, ma ormai niente sembra poter più cambiare un destino così ben indirizzato. Kessié è vicinissimo al Barcellona.