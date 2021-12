Sono mesi ormai che si parla dei big di Serie A in scadenza di contratto, con le pagine di giornali e di siti sportivi quasi sempre incentrate sui soliti noti:su tutti.Andando però a sviscerare i vari accordi tra atleti e società che a giugno si risolveranno (rinnovo permettendo) si scopre un mondo fatto da ben, l'equivalente di almeno cinque squadre, che tra qualche settimana saranno liberi di firmare per altre squadre. Un plotone con tantissimi nomi, alcuni di seconda fascia, che potrebbero cambiare i connotati di diverse compagini nella prossima stagione.L'veleggia in testa alla classifica ma i suoi dirigenti devono gestire nove giocatori in scadenza, ovvero; subito dietro ilaffronta i casi spinosicon la consapevolezza, già provata lo scorso anno, di poter perdere due bandiere in maniera piuttosto sanguinosa, oltre alle scadenze di; L'se la passa abbastanza bene dovendo fare i conti solamente con i rinnovi, seppur importanti, di; iloltre alla brutta gatta da pelareha in scadenza; laper non perderlo a zero dovrà accontentare le alte richieste di ingaggio pretese dache, nonostante le rassicurazioni della dirigenza bianconera a riguardo, potrebbe alla fine lasciare Torino e probabilmente l'Italia, ma attenzione anche anche alle scadenze non semplici da gestire di. La Roma deve gestire pochi casi, quello difficile di, mentre quasi sicuramente saranno lasciati liberila squadra con le maggiori matasse da sciogliere è la, che ha ben dieci giocatori in scadenza, tra cui quasi tutto il reparto difensivo: partendo dai portieri, arrivando al medianoe all'attaccante, in mezzo ben cinque difensori:. Un numero molto elevato che potrebbe costringerea muoversi massicciamente sul mercato per cercare i sostituti, ma senza poter contare sulle entrate derivate dalle vendite di questi giocatori che potrebbero accasarsi altrove gratuitamente.Tutte le compagini di Serie A hanno almeno tre giocatori in scadenza, più o meno importanti:deldeldelladelsono quelli maggiormente appetibili sul mercato. La, autentica sorpresa di questa prima parte di stagione ha in scadenza ancheiloltre alha in scadenzamentre il Genoa, alle prese con una complicata situazione di classifica, dovrà fare i conti con le scadenze dimentre i cugini blucerchiati della, oltre al caos societario dovranno fare i conti con i rinnovi di pedine importanti come. Elenco ancora lunghissimo, con l'che ha in scadenza di ben nove giocatori, mentre la squadra con meno giocatori in scadenza è lo: i 3 giocatori che andranno a parametro zero sono i portieri, oltre al difensore