Parole di elogio per Gennaro Gattuso e Gonzalo Higuain. Frank Kessie ha indicato i due condottieri di un Milan che vuole tornare a sognare in grande, i due pilastri da cui ripartire per impostare la rinascita. Ecco le sue parole sul tecnico a Sky Sport: "Gattuso è un grande allenatore, è molto bravo a motivare i giocatori. Fa sempre allenamento con la stessa intensità e in campo si vede".



Su Higuain: "E’ un grande giocatore, che fa sempre 20-25 gol a stagione. Abbiamo bisogno di questo. Una squadra come il Milan deve avere questo tipo di giocatori, con la mentalità vincente. Lui non vuole perdere le partite e dobbiamo avere sempre questa mentalità. L’obiettivo è fare il massimo per tornare in Champions, dal primo all’ultimo giocatore dobbiamo fare di tutto per riuscirci".