. Dopo mesi complicati, vissuti nelle retrovie a guardare giocare gli altri ma nella convinzione che la sua ora sarebbe arrivata, Franck. Il gol realizzato nei minuti finali della partitissima contro il Real Madrid di domenica sera ha verosimilmente messo una fortissima ipoteca sulla conquista della Liga per la squadra di Xavi, capace di mettere 12 punti di vantaggio tra sè e gli avversari di una vita. E, come se non bastasse, c'è il contributo determinante del centrocampista ivoriano pure sulla preziosa vittoria al "Bernabeu" del 2 marzo scorso, nell'andata delle semifinali di Coppa del Re: l'autorete di Eder Militao gli ha solamente impedito di finire anche in quella occasione sul tabellino dei marcatori di una partita vinta per 1-0 e che alimenta i sogni di doppietta della formazione blaugrana.- Un gol e mezzo come messaggi tangibile di una personale ed, incompatabile con le idee di calcio di Xavi, che proprio nella partita di coppa ha dimostrato come la tradizionale filosofia all'insegna del tiqui-taca possa essere sacrificata in nome dell'esigenza di fare risultato. Un gol e mezzo per certificare un percorso di crescita e di fisiologico adattamento ad una realtà completamente diversa rispetto a quella del Milan, necessari anche per allontanare i rumors di mercato che a partire dal dicembre scorso avevano cominciato a circolare con tanta insistenza.- Kessie ha fatto una scelta ben precisa rifiutando la proposta di rinnovo di contratto col Milan, lasciato da parametro zero con l'obiettivo di accettare una nuova sfida in un nuovo Paese, in un nuovo campionato e in un altro grande club in cerca di rilancio dopo anni di difficoltà., con scadenza fissata a giugno 2026 e con una clausola rescissoria da 500 milioni. Ne ha fatta una altrettanto significativa nel respingere le manifestazioni di interesse che si sono palesati nei suoi confronti dopo una prima metà di stagione nella quale il suo ruolo nelle dinamiche del club catalano non rispondevano esattamente alle aspettative di partenze. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è stato tra coloro che nel mese di novembre ha avuto qualche contatto con l'entourage del nazionale ivoriano , che è rimasto però fermo sui propri propositi convinto che quella scommessa con se stesso l'avrebbe vinta. Oggi i fatti gli danno ragione, in attesa dell'ennesimo Clasico (il 5 aprile, semifinale di ritorno di Coppa del Re) per confermarlo.