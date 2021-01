Al termine della vittoria di Bologna, Franck Kessie è intervenuto a Sky: "Oggi era una partita importante per noi. Sappiamo che fuori casa è sempre molto dura, specie a Bologna, una squadra che non molla mai. Oggi il gioco non contava molto, contavano solo i tre punti".



SUI KO CON ATALANTA E INTER - "In calo? No. La stagione è così, non si può giocare sempre al 100%. Abbiamo perso due partite ma oggi abbiamo rialzato la testa".



SUI RIGORI - "Il rigore è più importante per un attaccante, che quando segna si sente bene. Il primo l'ho lasciato a Ibra, sul secondo mi ha dato lui la palla. In allenamento ne calciamo pochi, tira chi ha voglia di farlo. Il rigorista è Ibra, dipende da lui. Se non se la sente, mi dà la palla. Io guardo il portiere fino all'ultimo e tiro in base a dove appoggia l'ultimo piede".



SULLE RIVALI SCUDETTO - "Tutti quelli subito dietro di noi sono in corsa per lo scudetto, come Inter, Juve, Roma e Atalanta. Ma noi dobbiamo andare più forti. Pensiamo a noi stessi, partita dopo partita, non pensiamo agli altri. L'abbiamo voluta questa classifica, se sei al Milan devi lottare fino alla fine. Dobbiamo ringraziare il mister, sta facendo un lavoro molto importante".