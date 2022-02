, per un intoppo di natura logistica legato al volo che dalla Costa d'Avorio - con scalo a Parigi - lo ha riportato a Milano; d'accordo col club, ha pianificato un mini-periodo di riposo successivo all'ultima partita disputata in Coppa d'Africa, coincisa con un lieve infortunio al fianco e l'eliminazione dal torneo, mache per il campionato del Milan vale tantissimo e che per il diretto interessato potrebbe- Il rientro in tarda mattinata e poihanno caratterizzato il ritorno nei ranghi del centrocampista classe '96, desideroso di lasciarsi prontamente alle spalle la delusione vissuta con la sua nazionale, ma anchesono gli episodi che fotografano al meglio al meglio una serata no, che Kessie spera di cancellare con una prova all'altezza della situazione in un match che arriva in un momento molto delicato per il Milan. Dopo un pari con la Juve che ha allontanato la testa della classifica e accorciato la distanza tra le pretendenti per un posto nella prossima Champions League: ecco perchè- Come ad Empoli, ultima partita dell'ivoriano con la maglia rossonera prima della sosta natalizia e la partenza per la Coppa d'Africa,In Toscana si era rivelata una trovata azzeccatissima, che aveva aumentato il tasso di fisicità ma anche di pericolosità del Milan, come ha dimostrato la decisiva doppietta realizzata da Kessie in quella occasione.(e all'andata Pioli azzeccò la mossa Krunic)In fondo, il pensiero dello scudetto è ancora presente nella testa del Milan e di Kessie, che ha scartato l'ipotesi di un trasferimento anticipato al Tottenham per chiudere al meglio la sua avventura in rossonero.