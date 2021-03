Franck Kessie si è preso il Milan e ora il Milan vuole blindarlo con un nuovo contratto. Il 24enne centrocampista ivoriano vale 50 milioni di euro sul mercato ed è in scadenza di contratto a giugno 2022. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per prolungare l'accordo fino al 2026. Ovviamente andrà ritoccato l'ingaggio, che dai 2,2 milioni netti attuali potrebbe salire fino a 3: questa è la base sulla quale il d.t. Maldini e il d.s. Massara hanno cominciato a lavorare (la soglia massima di riferimento è di circa 4 milioni), consapevoli del fatto che Franck vorrebbe giocare la sua prima Champions League con la maglia rossonera.