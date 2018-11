Ma il centrocampista ad oggi ha giocato meno della metà delle partite disputate dalla Juventus e meno di un terzo dei minuti disponibili (382). Ha iniziato lui, davanti nelle gerarchie rispetto al giovane Bentancur e anche nuovo arrivato Emre Can, ha aperto il campionato bianconero con un gol e ha contribuito con la solita intelligenza tattica e gestionale, poi si è fermato. Troppo poco, proprio in termini di materiale quantitativo, per dare un giudizio complessivo sulla sua stagione, troppo poco per giudicarlo come una garanzia, fisica, non tecnica ci mancherebbe.