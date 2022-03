Anche oggi calciomercato.com segue i principali avvenimenti legati alla guerra in corso in Ucraina.



10.00 Come riportato da Ukrinform, le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Sloboda (regione di Chernihiv), città assediata dall'esercito russo nel nord di Kiev.



9.50 Come riportato dalla Pravda Ucraina, l'esercito russo ha sparato nella notte proiettili al fosforo nella parte centrale della regione di Donetsk.



9.30 Il ministro degli Esteri turco ha affermato che entro due settimane i suoi colleghi di Ucraina e Russia potrebbero incontrarsi. Sarebbe un passo decisivo nei negoziati di pace.